Ксенія Мішина шокувала, в якому жахливому стані їй здали в оренду квартиру в Ізраїлі

Українська акторка Ксенія Мішина показала, в якому жахливому стані орендувала квартиру в Ізраїлі.

Так, артистка разом з сином Платоном вирушила за кордон, а саме до Ізраїлю. Там у знаменитості живе прабабуся. Окрім того, акторка нарешті зустрілася зі своєю мамою.

Син та мама Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Однак в Ізраїлі на Ксенію чекали не лише приємні моменти. Як зізналась знаменитість, вона чимало часу витратила на пошуки житла. Для акторки це виявилося справжньою проблемою, адже вона нічого не могла знайти.

"Скажу чесно, знайти для нас тут житло для мене стало проблемою. Мені потрібно було це зробити в певному місці, неподалік від моєї прабабусі. Я так намучилась…Я ніколи не могла уявити, що в такій країні дуже складно знайти нормальне житло", - зізналась знаменитість.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Мішина все ж таки орендувала квартиру на одному з сайтів. Однак, коли акторка заселилася, то була шокована станом оселі. Загалом, довкола було зовсім не прибрано. Поверхні були вкриті пилом, на підлозі було чиєсь волосся, кухонними приладами неможливо було користуватися, а шафи були забитті сміттям.

Саме таку квартиру Ксенія Мішина орендувала / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Наш Ізраїль почався не дуже круто, пов'язано це з нашим житлом. Я орендувала квартиру на сайті і дуже хочу вам показати очікування та реальність, яка на нас чекала", - обурилася акторка.

Таку квартиру Ксенія Мішина отримала / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно співачка MamaRika переїхала з родиною до нового будинку під Києвом. Знаменитість зізналась, скільки щомісяця платить за оренду житла.

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