Ксенія Мішина шокувала вартістю комфортного відпочинку в Таїланді: "Я ледь не поперхнулась"

Артистка зізналась, що саме за комфортний відпочинок доведеться викласти чимало коштів.

Українська акторка Ксенія Мішина з 11-річним сином Платоном нині насолоджується відпусткою в Таїланді.

В Instagram-stories знаменитість розповідає про вартість відпочинку. Виявилося, що за комфортні умови доведеться викласти чимало коштів. За словами Мішиної, в Таїланді є приватні пляжі, за якими доглядають та які постійно прибирають. Щоб відпочити там та насолодитися гарними краєвидами, доведеться заплатити 5,5 тисяч гривень дорослому, а дитині – 3 тисячі.

Допис Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"На приватних територіях та пляжах можна побачити таку красу. Перебування на такому пляжі та користування басейном коштує 5500 грн з дорослого та 3000 грн з дитини. Я послала їх нах*р", - обурилася акторка.

Допис Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Щоправда, Мішина наголосила, що таку вартість доведеться заплатити за чистоту, адже пісок і вода там неабияк чисті та без сміття.

"Але водичка тут максимально чиста. Чистота коштує дорого", - додала артистка.

Допис Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Також знаменитість здивувалася вартістю коктейлів. За каву та мохіто Ксенії довелося заплатити тисячу гривень. Акторку це неабияк здивувало, адже у магазинах Таїланду ціни на продукти нижчі, аніж в Україні.

"Я випила каву, малий - мохіто. Мені дали рахунок на 1000 гривень. Я ледь не поперхнулась, взагалі не очікувала! Особливо, коли ціни в магазинах набагато дешевші, ніж у нас", - поділилася акторка.

Допис Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина розповіла про неприємну зустріч з росіянкою в Таїланді. Акторка поділилася, як її шокувала поведінка жительки країни-агресорки.

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