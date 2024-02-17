Ксенія Мішина шокувала, як вчитель-педофіл в дитинстві показав їй порно

Українська акторка Ксенія Мішина приголомшила розповіддю про те, що в шкільні роки стала жертвою педофіла.

При чому цей чоловік працював у школі в Севастополі, де навчалася Мішина, вчителем валеології. Артистка поділилася, що на той момент вона була у шостому класі. І, за словами зірки, цей вчитель регулярно влаштовував дівчаткам в її класі "медичні огляди":

"Це не радісна тема. Він звільняв дівчат з уроків, заводив у спеціальний кабінет і влаштовував медичні огляди. Раз на місяць все там дивився. Але ми всі його дуже любили. Ми йому всі довіряли, він такий класний був. Тому що він звільняв з уроків", - поділилася Мішина у стендапі STAND UP Battle Club.

Ксенія Мішина

Окрім того, розповіла акторка, цей вчитель якось запросив дівчат додому і включив їм диск з порно:

"10 дівчат пішли до нього додому на вихідних. Пам’ятаю, в нього був комп’ютер, там якісь диски теж були. Там така дівчина гола була. І він нам його (цей диск - прим.ред) поставив і там була порнушка. І ми всі подивилися", - розповіла Мішина.

Акторка додала, що під час медичних оглядів дівчатка роздягалися практично догола:

"До трусиків. Він потім підходив, все так подивиться, ось так туди подивиться: "Все добре, розвиваєшся", - зізналася Ксенія.

Акторка поділилася, що вчитель за свої дії покарання не поніс. І, наскільки Мішина знає, він досі працює у навчальному закладі.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина здивувала кардинально новим кольором волосся в рамках свіжої фотосесії.

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