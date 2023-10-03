Ксенія Мішина шокувала, як її 11-річний син виконує небезпечний трюк: "Стрибав з другого поверху"

Син артистки знімається у серіалі.
Українська акторка Ксенія Мішина показала, як її 11-річний син виконує на знімальному майданчику небезпечний трюк – стрибає з другого поверху будинку.
До слова, Платон знімається у серіалі, де грає кримського татарина Фікрета. Знімальний процес вже почався. Син Мішиної вперше приїхав на роботу.
"На костюм, на грим і на першу сцену. Нарешті мама дочекалася, що мій син заробляє гроші", - поділилася акторка.
На знімальному майданчику Платону потрібно було виконати небезпечний трюк. Сина Мішиної міг замінити каскадер, однак хлопець відмовився. Спочатку Платона вчили на маленькій висоті, як правильно потрібно вистрибувати.
"Мій син – каскадер. Буде знімати трюк. Він буде стрибати з другого поверху в коробки. Його вчать, як це правильно робити. Сам прийняв рішення. Я не проти", - розповіла Ксенія.
Після того, як Платона навчили на маленькій висоті, він стрибав вже з другого поверху будинку. Платону вдалося виконати трюк. Він стрибнув у коробки, де лежали матраци.
"Боялися всі окрім мене. Пишаюся тобою, сину", - зазначила акторка.
Нагадаємо, син Ксенії Мішиної отримав першу роль у серіалі. Для знімань у картині 11-річному Платону довелося змінити імідж – пофарбувати волосся.
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