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Ксенія Мішина шокувала, як її 11-річний син виконує небезпечний трюк: "Стрибав з другого поверху"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
294
Час на прочитання
2 хв
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Ксенія Мішина шокувала, як її 11-річний син виконує небезпечний трюк: "Стрибав з другого поверху"

Ксенія Мішина з сином / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Син артистки знімається у серіалі.

Українська акторка Ксенія Мішина показала, як її 11-річний син виконує на знімальному майданчику небезпечний трюк – стрибає з другого поверху будинку.

До слова, Платон знімається у серіалі, де грає кримського татарина Фікрета. Знімальний процес вже почався. Син Мішиної вперше приїхав на роботу.

"На костюм, на грим і на першу сцену. Нарешті мама дочекалася, що мій син заробляє гроші", - поділилася акторка.

Син Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua
Син Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

На знімальному майданчику Платону потрібно було виконати небезпечний трюк. Сина Мішиної міг замінити каскадер, однак хлопець відмовився. Спочатку Платона вчили на маленькій висоті, як правильно потрібно вистрибувати.

"Мій син – каскадер. Буде знімати трюк. Він буде стрибати з другого поверху в коробки. Його вчать, як це правильно робити. Сам прийняв рішення. Я не проти", - розповіла Ксенія.

Син Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua
Син Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Після того, як Платона навчили на маленькій висоті, він стрибав вже з другого поверху будинку. Платону вдалося виконати трюк. Він стрибнув у коробки, де лежали матраци.

"Боялися всі окрім мене. Пишаюся тобою, сину", - зазначила акторка.

Ксенія Мішина показала, як її син на зніманнях серіалу виконує небезпечний трюк

Ксенія Мішина показала, як її син на зніманнях серіалу виконує небезпечний трюк

Нагадаємо, син Ксенії Мішиної отримав першу роль у серіалі. Для знімань у картині 11-річному Платону довелося змінити імідж – пофарбувати волосся.

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Дата публікації
Перегляди
294
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