Ксенія Мішина шокувала, як її 11-річний син виконує небезпечний трюк: "Стрибав з другого поверху"

Українська акторка Ксенія Мішина показала, як її 11-річний син виконує на знімальному майданчику небезпечний трюк – стрибає з другого поверху будинку.

До слова, Платон знімається у серіалі, де грає кримського татарина Фікрета. Знімальний процес вже почався. Син Мішиної вперше приїхав на роботу.

"На костюм, на грим і на першу сцену. Нарешті мама дочекалася, що мій син заробляє гроші", - поділилася акторка.

Син Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

На знімальному майданчику Платону потрібно було виконати небезпечний трюк. Сина Мішиної міг замінити каскадер, однак хлопець відмовився. Спочатку Платона вчили на маленькій висоті, як правильно потрібно вистрибувати.

"Мій син – каскадер. Буде знімати трюк. Він буде стрибати з другого поверху в коробки. Його вчать, як це правильно робити. Сам прийняв рішення. Я не проти", - розповіла Ксенія.

Син Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Після того, як Платона навчили на маленькій висоті, він стрибав вже з другого поверху будинку. Платону вдалося виконати трюк. Він стрибнув у коробки, де лежали матраци.

"Боялися всі окрім мене. Пишаюся тобою, сину", - зазначила акторка.

Ксенія Мішина показала, як її син на зніманнях серіалу виконує небезпечний трюк

Нагадаємо, син Ксенії Мішиної отримав першу роль у серіалі. Для знімань у картині 11-річному Платону довелося змінити імідж – пофарбувати волосся.

Читайте також: