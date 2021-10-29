Ксенія Мішина спантеличила фанів заявою про стосунки з Еллертом

Акторка зізналася, що вони не разом.

За перебігом стосунків української акторки Ксенії Мішиної та сценариста студії "Квартал 95" Олександра Еллерта стежить вся Україна.

І поки щасливий Олександр запевняє, що у них з Ксенією все гаразд, артистка ж має іншу думку з цього приводу. Так, зірка серіалу "Кріпосна" поспілкувалася з фанами у сторіс свого Instagram і відповіла, чи разом вона з Еллертом:

"Багато запитань на одну й ту саму тему. Відповідаю всім. У нас нема стосунків і ми не разом", - коротко сказала Мішина.

Олександр Еллерт та Ксенія Мішина / instagram.com/misha.k.ua

Також вона додала, що ніколи не пробачить чоловіку зраду, аб'юз – психологічний та фізичний: "Ну і дуже важко існувати в маніпулятивних стосунках і в інфантильних", - додала артистка.

Що саме з цього змусило її розірвати стосунки з Еллертом – вона не пояснила.

Олександр Еллерт та Ксенія Мішина / instagram.com/misha.k.ua

Також Ксенія відповіла, якою має бути ідеальна родина: "Ідеальна родина, це, перш за все, коли дві людини прагнуть разом створити ідеальну родину і які разом бачать у цьому цінність".

Зазначимо, що лише декілька тижнів тому Олександр Еллерт показав, як втілив мрію Ксенії Мішиної. Сценарист підготував акторці подарунок і зі свічок на землі зробив напис "Кохаю тебе Ксю". Презент Еллерт продемонстрував акторці з висоти пташиного польоту – піднявшись з нею на гвинтокрилі над Києвом. Тоді ж Олександр підтвердив примирення з артисткою і додав, що вони разом вирішили, що спільних сторіс у них буде дуже мало.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання