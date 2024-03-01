Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв: "Мене обікрали на 15 тис. грн"

Українська акторка Ксенія Мішина зізналася, що стала жертвою шахраїв, які викрали у неї кругленьку суму.

Так, про неприємний інцидент Ксенія розповіла у себе в фотоблогу. Вона зізналася, що зіткнулася з недобросовісним баєром, яка запропонувала прорекламувати її послуги на своїй сторінці. Акторка погодилася та висунула свої умови та гонорар. Втім, перед тим, як порекомендувати своїм підписникам цей акаунт, знаменитість вирішила спробувати звернутися до її послуг сама. Зрештою, вона домовилася з баєром про те, щоб за суму гонорару замовити одяг.

"Два тижні тому написала мені баєр. Це той, хто привозить брендові речі з-за кордону. Хотіла взяти у мене рекламу. Я озвучила суму – вона погодилася. Я почала вивчати її сторінку, дуже багато блогерів її рекламували. Але все було на словах. Мені треба на собі все перевірити, тому що я ж буду вам рекомендувати це. Думаю, треба зрозуміти, як комунікація, сервіс, доставка. Тож, думаю, запропоную їй бартер. Нехай вона мені привезе речей на цю суму, скільки коштує моя реклама", - розповіла знаменитість.

Ксенія Мішина

Втім, Ксенія, взяла одягу на більшу суму, аніж раніше було домовлено по бартеру. Тому доплатила баєру 15 тис грн. Через деякий час акторка була неприємно здивована, адже сторінка замовниці реклами вже була видалена та створена нова, де вона була заблокованою. Тож, кошти Мішиній так і не повернули:

"Я обрала речі, але вийшло це на більшу суму: плюс 15 тис грн. Вона сказала, що їй треба 100% передплата. Я скинула їй 15 тис грн на карту. І вона сказала, що пішла викупати речі. Потім сказала відправила. Добре, чекаємо. Минуло два тижні. Я їй вчора пишу… І все. В результаті немає сторінки, все заблоковано, видалено. До побачення, Ксеніє, 15 тис грн твоїх. Я робила скріни, відчувала, що щось не те. Але цієї сторінки вже не було, потім я помітила, що вона її переназивала. Шахраї", - додала Ксенія.

Ксенія Мішина натрапила на шахрайку / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина натрапила на шахрайку / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно український бренд одягу звинуватив доньку Олі Полякової у крадіжці речей на 8 тис грн. Маша вже прокоментувала ситуацію.

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