Ксенія Мішина та Олександр Еллерт увіковічнили своє кохання, набивши парні тату

Закохані обрали незвичний дизайн.

Акторка Ксенія Мішина та сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт, які нещодавно разом проводили час на йогі ретрит у Карпатах, замилували Мережу новою світлиною.

У сторіс своєї сторінки в Instagram Еллерт відповідав на запитання фанів. Зокрема, юзери поцікавилися, коли Олександр та Ксенія зроблять обіцяні тату. Гуморист вирішив відповісти в оригінальному стилі, запостивши фото їхніх плечей.

На знімку сценарист показав, що зробив собі татуювання у вигляді чайного пакетика. Зі свого боку Ксенія обрала для тату чашку із чайного сервізу.

instagram.com/ellert_a

Зазначимо, Ксенія Мішина, у одному з випусків проєкту "Холостячка", пообіцяла набити собі тату, якщо її обранцем стане Олександр Еллерт. Як бачимо, обіцянку акторка стримала.

Варто додати, що закохані просто обожнюють дивувати своїх шанувальників. Так, нещодавно Ксенія Мішина показала обручку з алмазом, який виростили з її та Еллерта крові. Пара вирішила зробити оригінальну прикрасу та здала свою кров для виготовлення біокаменю.

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