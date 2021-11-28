Ксенія Мішина у бікіні нарвалася на критику через відверті фото: "Краєчок ватрушки видно"

Акторка здивувала фанів новими світлинами з відпочинку.

Українська акторка та зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина відпочиває в ОАЕ.

Героїня першого сезону "Холостячки" насолоджується відпочинком у розкішному готелі в Абу-Дабі. Там знаменитість встигла зробити чимало гарячих фото. Зокрема, Ксенія показала ефектні світлини, на яких позувала біля басейну у зеленому бікіні. На першому кадрі вона постала сидячи боком, демонструючи соковиті сідниці та струнку талію.

Ксенія Мішина в бікіні / instagram.com/misha.k.ua

Також переможниця "Танців з зірками" випнула сідниці на камеру, лежачи на боку.

Ксенія Мішина в бікіні / instagram.com/misha.k.ua

Крім того, Ксенія засвітила соски.

Ксенія Мішина в бікіні / instagram.com/misha.k.ua

У коментарях користувачі висловилися про пікантні фото. Думки фанів дещо розділилися. Так, дехто був у захопленні та засипав кумирку компліментами, а дехто навпаки – розкритикував її: "Це Еллерт так на Ксюшу впливає, що вона стала такою розкутою?", "Неочікувано, але красиво", "Богиня", "Після розлучення з Еллертом стала всі свої принади виставляти", "Краєчок ватрушки видно", "Невже все так погано з особистим життям", "Вибачте, але друге фото, думаю, варто залишити для особистого архіву... Ось гортаєш карусель і бачиш інтимні місця, які варто було б бачити тому, кому хочеться: вам, коханому чоловіку, а підписникам, думаю, це не обов'язково".

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