Ксенія Мішина у бікіні похизувалася стрункою фігурою на тлі басейну

Разом з дитиною зірка вирушила на відпочинок.

Українська акторка Ксенія Мішина насолоджується теплом та сонцем за кордоном разом з 11-річним сином Платоном.

Кадрами зі свого відпочинку знаменитість ділиться з підписниками в Instagram.Так, на одному з відео Ксенія продемонструвала результати свого схуднення біля басейну. Акторка позувала у бікіні попелясто-зеленого кольору без макіяжу та з зібраним у високу зачіску волоссям.

"Що б там не казали", - підписала ролик Ксенія.

Думки шанувальників щодо відео акторки у Мережі розділилися. Одна половина фанів похвалила Ксенію за такий гарний результат та зробила комплімент її фігурі, а інша - навпаки розкритикувала зірку за занадто відвертий контент під час війни.

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина приголомшила шанувальників результатами свого схуднення. Акторка завдяки тренуванням та правильному харчуванню схудла до 48 кілограмів.

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