Ксенія Мішина у бікіні спокусливо станцювала біля басейну і розсекретила, чим харчується

Українська акторка та ведуча Ксенія Мішина поділилася з шанувальниками новим відео, яке зняла під час відпустки.

Як раніше розповідала артистка, зараз з 11-річним сином Платоном вона відпочиває у Таїланді. Там зірка серіалу "Кріпосна" не втратила нагоду похизуватися бездоганною спортивною фігурою.

Мішина поділилася роликом, у якому постає в білосніжному бікіні та спокусливо танцює біля басейну. Разом з тим акторка відповіла на запитання шанувальників, яке вони їй часто ставлять. Зокрема, фани цікавляться, чим Мішина харчується, аби мати такий гарний вигляд:

"Один з популярних запитів в моєму блозі - це питання мого харчування. Я пропагандую здорове збалансоване харчування і нижче трохи поясню, що це означає. Збалансованість – це наявність білків+жирів+вуглеводів. І зараз короткий простий перелік того, що входить до кожного пункту: Білки: м'ясо (курка, яловичина), лосось, яйця, тунець, біла риба. Вуглеводи: батат, овочі, коричневий рис, вівсянка, боби, кіноа, фрукти, гречка, макарони з твердих сортів. Жири: авокадо, горіхи, олія (кокосова, оливкова), чіа, лосось, льон. Не забуваємо про воду (від 2 л) та спорт. І ваше тіло буде здоровим, сильним та красивим", - розповіла Мішина.

Ксенія Мішина у бікіні станцювала біля басейну

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина приголомшила, скільки у Таїланді коштує комфортний відпочинок. Артистка назвала тамтешні ціни.

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