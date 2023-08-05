Ксенія Мішина у коротенькій спідниці посвітила стрункими ніжками на тлі Карпат

Зірка разом з сином вирушила на вихідні у гори.
Українська акторка Ксенія Мішина показала, як насолоджується відпочинком у Карпатах.
Новими світлинами знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram. Гарні фото Ксенія зробила, стоячи на балконі, на сході сонця на тлі високих гір.
У кадрі Мішина позувала у чорній мініспідниці, яка відкрила її довгі та стрункі ноги. Також акторка засвітила свою струнку талію у коротенькому топі. Свій лук для відпочинку зірка доповнила масивними босоніжками та розпущеними локонами.
"Муза", - підписала фото Ксенія.
Шанувальники підтримали акторку у коментарях приємними компліментами: "Чарівна українка", "Яка ви гарна", "Маєте чудовий вигляд", "Наче дівчинка".
До речі, на відпочинок Ксенія вирушила зі своїм сином Платоном. Зіркова мама з хлопчиком проводять час біля басейну, а також планують піднятися на Говерлу.
Раніше Ксенія Мішина повеселила своїх шанувальників кумедною добіркою "невдалих" фото під час прогулянки Києвом.
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