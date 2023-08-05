Ксенія Мішина у коротенькій спідниці посвітила стрункими ніжками на тлі Карпат

Зірка разом з сином вирушила на вихідні у гори.

Українська акторка Ксенія Мішина показала, як насолоджується відпочинком у Карпатах.

Новими світлинами знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram. Гарні фото Ксенія зробила, стоячи на балконі, на сході сонця на тлі високих гір.

У кадрі Мішина позувала у чорній мініспідниці, яка відкрила її довгі та стрункі ноги. Також акторка засвітила свою струнку талію у коротенькому топі. Свій лук для відпочинку зірка доповнила масивними босоніжками та розпущеними локонами.

"Муза", - підписала фото Ксенія.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Шанувальники підтримали акторку у коментарях приємними компліментами: "Чарівна українка", "Яка ви гарна", "Маєте чудовий вигляд", "Наче дівчинка".

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

До речі, на відпочинок Ксенія вирушила зі своїм сином Платоном. Зіркова мама з хлопчиком проводять час біля басейну, а також планують піднятися на Говерлу.

Раніше Ксенія Мішина повеселила своїх шанувальників кумедною добіркою "невдалих" фото під час прогулянки Києвом.

Читайте також: