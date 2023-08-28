Ксенія Мішина у коротенькій сукні посвітила стрункими ніжками та видерлася на пальму

Разом з родиною зірка відпочиває у Тель-Авіві.
Українська акторка Ксенія Мішина поділилася сонячними кадрами зі своєї подорожі до Ізраїля.
Зірка серіалу "Кріпосна" опублікувала нові світлини на своїй сторінці в Instagram. Ксенія прогулялася Тель-Авівом разом зі своїм сином Платоном та батьками.
Для виходу на вулицю в спеку акторка обрала мінісукню від відомого бренду та масивні босоніжки. А образ зірки доповнили сонцезахисні окуляри, без яких у таку погоду просто не обійтися.
"Це прекрасний день", - підписала світлини Мішина.
Окрім гарний позувань на тлі міста, Ксенія також повеселила своїх шанувальників кумедним фото, яке зробив її син. Заради кадру акторка навіть видерлася на пальму.
"Син сказав, що сфотографує мене, якщо я придумаю якусь цікаву композицію. Ось придумала", - пожартувала Мішина.
Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина на рідкісних кадрах показала своїх батьків, які досі мешкають в окупованому Криму.
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