Ксенія Мішина у коротенькій сукні посвітила стрункими ніжками та видерлася на пальму

Разом з родиною зірка відпочиває у Тель-Авіві.

Українська акторка Ксенія Мішина поділилася сонячними кадрами зі своєї подорожі до Ізраїля.

Зірка серіалу "Кріпосна" опублікувала нові світлини на своїй сторінці в Instagram. Ксенія прогулялася Тель-Авівом разом зі своїм сином Платоном та батьками.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Для виходу на вулицю в спеку акторка обрала мінісукню від відомого бренду та масивні босоніжки. А образ зірки доповнили сонцезахисні окуляри, без яких у таку погоду просто не обійтися.

"Це прекрасний день", - підписала світлини Мішина.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Окрім гарний позувань на тлі міста, Ксенія також повеселила своїх шанувальників кумедним фото, яке зробив її син. Заради кадру акторка навіть видерлася на пальму.

"Син сказав, що сфотографує мене, якщо я придумаю якусь цікаву композицію. Ось придумала", - пожартувала Мішина.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина на рідкісних кадрах показала своїх батьків, які досі мешкають в окупованому Криму.

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