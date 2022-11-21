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Ксенія Мішина у короткому топі та обтислих лосинах похизувалася стрункою фігурою у спортзалі

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1153
Час на прочитання
1 хв
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Ксенія Мішина у короткому топі та обтислих лосинах похизувалася стрункою фігурою у спортзалі

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Акторка показала своє тренування.

Зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина похизувалася стрункою фігурою під час тренування у спортзалі. 

Акторка поділилася відео у своєму блозі в Instagram. Мішина у чорному топі та обтислих чорних лосинах показала, як виконує вправи для ідеальної фігури. 

У такий спосіб знаменитість вирішила мотивувати своїх шанувальників займатися спортом та змінювати своє життя на краще. 

"Якщо я вам скажу, що тільки ви головна проблема в вашому житті, ви повірите? Впораєтесь з собою - будь-яка проблема стане лише горішком в вашому житті. Перевірте", - підписала відео Ксенія. 

У коментарях шанувальники відмітили, що акторка має чудову фізичну форму та дійсно мотивує своїм чудовим зовнішнім виглядом. 

  • Ви - вогонь!
  • Дякую за мотивацію!
  • Маєте чудовий вигляд. Вдячна за поштовх!

Раніше Ксенія Мішина показала романтичне побачення із незнайомцем, який задарував її квітами.

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Дата публікації
Перегляди
1153
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