Ксенія Мішина у короткому топі та обтислих лосинах похизувалася стрункою фігурою у спортзалі

Зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина похизувалася стрункою фігурою під час тренування у спортзалі.

Акторка поділилася відео у своєму блозі в Instagram. Мішина у чорному топі та обтислих чорних лосинах показала, як виконує вправи для ідеальної фігури.

У такий спосіб знаменитість вирішила мотивувати своїх шанувальників займатися спортом та змінювати своє життя на краще.

"Якщо я вам скажу, що тільки ви головна проблема в вашому житті, ви повірите? Впораєтесь з собою - будь-яка проблема стане лише горішком в вашому житті. Перевірте", - підписала відео Ксенія.

У коментарях шанувальники відмітили, що акторка має чудову фізичну форму та дійсно мотивує своїм чудовим зовнішнім виглядом.

Ви - вогонь!

Дякую за мотивацію!

Маєте чудовий вигляд. Вдячна за поштовх!

Раніше Ксенія Мішина показала романтичне побачення із незнайомцем, який задарував її квітами.

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