Ксенія Мішина у короткому топі та обтислих лосинах показала, як тримає свою фігуру в тонусі

Українська акторка Ксенія Мішина має неабияк струнку фігуру, утім таких результатів знаменитість досягла завдяки правильному харчуванню та тренуванням.

В Instagram артистка вирішила показати прихильникам, як минають її заняття в одному з тренажерних залів Хорватії. Зірка опублікувала відео, на якому у чорному короткому топі та обтислих лосинах виконує різноманітні спортивні вправи. Саме це допомагає Ксенії тримати її фігуру у тонусі.

"Щоденна рутина", - коротко підписала відео знаменитість.

У коментарях під дописом прихильники Мішиної підтримали її. Деякі були просто приголомшені, звідки в акторки скільки сил та натхнення поєднувати виснажливу роботу зі спортом.

Де взяти цю силу волі та не пропускати тренування?

Ксюшо, ви красуня, але цю красу, вашу фігуру ви створили самі. Яка ви молодчинка працьовита. У вас велика сила волі.

Щоденний кайф! Ти цілеспрямована красуня! Класно!

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина похизувалася оригінальним подарунком від сина. Платон просто у парку знайшов незвичайну брендову річ, відмив від бруду та вирішив її вручити мамі.

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