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Ксенія Мішина у короткому топі та обтислих лосинах показала, як тримає свою фігуру в тонусі

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
950
Час на прочитання
1 хв
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Ксенія Мішина у короткому топі та обтислих лосинах показала, як тримає свою фігуру в тонусі

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Артистка показала, як тренується в залі.

Українська акторка Ксенія Мішина має неабияк струнку фігуру, утім таких результатів знаменитість досягла завдяки правильному харчуванню та тренуванням.

В Instagram артистка вирішила показати прихильникам, як минають її заняття в одному з тренажерних залів Хорватії. Зірка опублікувала відео, на якому у чорному короткому топі та обтислих лосинах виконує різноманітні спортивні вправи. Саме це допомагає Ксенії тримати її фігуру у тонусі.

"Щоденна рутина", - коротко підписала відео знаменитість.

У коментарях під дописом прихильники Мішиної підтримали її. Деякі були просто приголомшені, звідки в акторки скільки сил та натхнення поєднувати виснажливу роботу зі спортом.

  • Де взяти цю силу волі та не пропускати тренування?
  • Ксюшо, ви красуня, але цю красу, вашу фігуру ви створили самі. Яка ви молодчинка працьовита. У вас велика сила волі.
  • Щоденний кайф! Ти цілеспрямована красуня! Класно!

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина похизувалася оригінальним подарунком від сина. Платон просто у парку знайшов незвичайну брендову річ, відмив від бруду та вирішив її вручити мамі.

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Дата публікації
Перегляди
950
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