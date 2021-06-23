Ксенія Мішина у купальнику захопила стрункістю та засвітила бюст з незвичного ракурсу

Акторка поміркувала про вміння насолоджуватися моментом.

Українська акторка та зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина поділилася новою порцією фото з Криму.

Героїня першого сезону "Холостячки" після святкування дня народження на батьківщині продовжила відпустку та насолоджується відпочинком. Так, знаменитість показала ефектні знімки у сірому купальнику. На світлинах переможниця "Танців з зірками" захопила стрункою фігурою та засвітила бюст з незвичного ракурсу.

instagram.com/misha.k.ua

У дописі Мішина поміркувала про вміння насолоджуватися моментом.

"Кайфувати! Лише недавно я по-справжньому усвідомила, що це насправді не так вже й легко. Але це і є наша природа. Зрозуміти це складно, це потрібно відчути. Останнім часом я намагаюся приділяти увагу тому, чому хочу, а не тому, що треба. Я так багато працювала над поліпшеннями всього у своєму житті і в якийсь момент усвідомила, що просто розучилася насолоджуватися. Але всередині кожної жінки є Богиня, яка знає, для чого вона тут. І моя почала бунтувати і нагадала мені про що моя жіноча суть, моя природа. Я хочу розкрити свою чутливість на максимум, хочу отримувати задоволення від усього, що бачу, відчуваю, створюю. Хочу бути в кожному моменті і смакувати ті смаки, які присутні в моєму коктейлі. Нехай там буде і гірчинка, і перчинка. А як то кажуть: чого хоче жінка, того хоче Бог! Так що я вірю, все буде саме так", – написала вона.

instagram.com/misha.k.ua

Фоловери підтримали знаменитість та не забули потішити її компліментами.

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Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина у купальнику еротично вигнулася на яхті. Акторка поділилася пікантними фото.

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