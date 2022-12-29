Ксенія Мішина у ролі вчительки і герой-холостяк Артемія Єгорова: чому варто подивитися комедію "Сусідка"

Романтична комедія "Сусідка" з Ксенією Мішиною та Артемієм Єгоровим у головних ролях мала вийти на екрани кінотеатрів 1 березня 2022 року. Однак через повномасштабне російське вторгнення в Україну прем’єру стрічки довелося відкласти на цілих 10 місяців.

Редакція сайту ТСН.ua завітала на довгоочікуваний прем'єрний показ фільму "Сусідка" 27 грудня у кінотеатрі "Оскар" та вже готова поділитися враженнями від перегляду.

Прем'єра фільму "Сусідка"

Сюжет фільму "Сусідка"

Затятий холостяк Петро (Артемій Єгоров) не готовий ані до серйозних стосунків, ані, тим паче, до шлюбу. Усе, що цікавить молодого ловеласа розваги та парі із друзями.

Кадри з фільму "Сусідка"

Після однієї з таких авантюр у житті Петра з’являється матір-одиначка Вероніка (Ксенія Мішина). Відтепер затятий холостяк має знайти порозуміння не лише із жінкою на своїй території, а ще й з двома її дітьми-другокласниками.

Чи поступляться герої своїм принципам та до чого призведе це доленосне знайомство, дізнайтеся під час перегляду стрічки.

Кадри з фільму "Сусідка"

До речі, авторкою сценарію стала відома українська письменниця Ірена Карпа.

Акторський склад

Готуйтеся побачити справжній зорепад, адже серед акторського складу фільму найулюбленіші українські актори та знаменитості. Вперше на великому екрані у стрічці "Сусідка" зʼявилися Дмитро Гордон, Анна Трінчер та Jerry Heil.

Кадри з фільму "Сусідка"

Крім того, більшість глядачів відкриють для себе по-новому акторський талант Ксенії Мішиної. Ми вже бачили зірку у ролі жорстокої поміщиці Лідії Шефер (т/с "Кріпосна") чи драматичної бізнесвумен Ольги (т/с "Зломовчання"), але ця роль покаже Ксенію як тендітну та романтичну вчительку музики.

Кадри з фільму "Сусідка"

Саундтрек та музичний супровід

Окрему увагу варто приділити музиці у фільмі "Сусідка". Після перегляду вам обов’язково захочеться додати парочку пісень зі стрічки до свого плейлиста (якщо вони ще не там). Українські хіти від Kalush, Макса Барських, NK та інших українських виконавців зроблять перегляд комедії ще приємнішим.

А ось головний саундтрек до фільму від MONATIK і ROXOLANA "Інь-Янь" вже завоював окрему любов у фанів.

Чому варто подивитися нову українську комедію "Сусідка"?

За 10 місяців війни українці пережили вже чимало смутку та розпачу, тому перегляд романтичної комедії "Сусідка" стане справжнім ковтком свіжого повітря. Тим паче, що на порозі вже новорічні свята, а провести час у родинному колі за переглядом фільму – чудова ідея.

Кадри з фільму "Сусідка"

Разом із головними героями глядачі повернуться у мирний 2021 рік. Чарівні панорами Києва неодмінно викличуть трепетні почуття та нагадають, за яке життя сьогодні борються українці.

Попри те, що сюжет фільму може здатися декому дещо банальним, дотепний гумор та жарти точно не дадуть глядачам засумувати.

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