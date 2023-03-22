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Ксенія Мішина у шкіряному спідньому похизувалася рельєфним тілом після феноменального схуднення

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1855
Час на прочитання
1 хв
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Ксенія Мішина у шкіряному спідньому похизувалася рельєфним тілом після феноменального схуднення

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Артистка знялася у звабливій фотосесії.

Українська акторка Ксенія Мішина не припиняє дивувати своїх прихильників.

Після феноменального схуднення зірка серіалу "Кріпосна" знялася у пікантній фотосесії, в якій приміряла шкіряне спіднє і штани з такого ж матеріалу. Під час знімань артистка продемонструвала прокачану фігуру, рельєфи якої підкреслила засмага Мішиної.

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua
Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua
Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua
Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Під знімками акторка залишила смайлики у вигляді бургера та авокадо і підписала: "Вирішувати вам".

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua
Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua
Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua
Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Бездоганна фігура Ксенії викликала захват у її підписників: "Я вимагаю фото без штанів", "яка титанічна робота над собою!", "фігура просто космос", "фотографії з вами бездоганні, заняття спортом пішла вам на користь".

Нагадаємо, тиждень тому Ксенія Мішина приголомшила результатами свого схуднення. Артистка розповіла, що за чотири місяці інтенсивних тренувань та здорового харчування їй вдалося досягти неймовірних результатів. Проте не всі шанувальники артистки оцінили ї старання. На Ксенію вилилося дуже багато хейту.

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Дата публікації
Перегляди
1855
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