Ксенія Мішина у сміливому образі з'явилася на шкільному святі сина та нарвалася на критику

Зірка відповіла на хейт у Мережі.

Українська акторка Ксенія Мішина відвела 11-річного сина Платона на Перший дзвоник у школі.

Знаменитість обрала для шкільного свята сина сміливий образ - чорні штани-палаццо та в'язаний короткий топ з імітацією порізів, який відкрив її струнку талію.

"Темні часи породжують сильних людей . Сильні люди породжують світлі часи. З новим переможним навчальним роком", - підписала фото Мішина.

Ксенія Мішина з сином / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Не усім шанувальникам Ксенії її образ здався вдалим для такого заходу, тож у коментарях вона зіштовхнулася з негативними коментарями і критикою в свій бік.

Я вважаю, що це неповага до свого сина, в першу чергу.

Ви наче забули переодягнутися після спортзалу.

Дивне вбрання!

А чому не голі? Оце було круто! Такий розрив шаблонів, ух! Це як би я пришла до вас на шановне свято у старому брудному одягу

Акторка не стала мовчати після таких коментарів та влучно відповіла на хейтерам.

"Ви і так прийшли до мене з брудним засудженням. Розрив шаблонів в вашій голові", - написала у відповідь на деякі коментарі Мішина.

Ксенія Мішина з сином / Фото: instagram.com/misha.k.ua

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