Ксенія Мішина у сорочці на голе тіло з'явиться у романтичній комедії "Сусідка"

Акторка зіграла елегантну вчительку музики.

3 березня 2022 у всеукраїнський прокат вийде вітчизняна романтична комедія "Сусідка" від компанії F Films - продюсерів фільмів "Свінгери" та "Свінгери 2".

У головних ролях стрічки знялися актори Артемій Єгоров та Ксенія Мішина (відома за телепроєктами "Холостячка", "Кріпосна", переможниця шоу "Танці з зірками" та суддя "Україна має талант"). Авторкою сценарію фільму стала відома письменниця Ірена Карпа, режисеркою – Наталя Пасеницька.

За сюжетом, затятий холостяк і гульвіса Петро (Артемій Єгоров) - мрія усіх дівчат - закладається зі своїм найкращим другом Олегом (Олексій Комаровський) на "порш", що зможе прожити місяць під одним дахом з жінкою. Так у його лофті з'являється Вероніка (Ксенія Мішина) - елегантна вчителька музики, молодша сестра Олега, яку Петро знає з дитинства. Вона пішла від чоловіка-тирана і найближчий місяць зайнята пошуком роботи і нового житла. Але сюрпризом для Петра стала поява в його оселі... дітей Вероніки, розбишак-другокласників, які перевернуть життя мачо догори дригом.

У першому тизері творці фільму заявляють привабливий образ харизматичного головного героя, розмаїття яскравих київських локацій та інтригують тим, як складатимуться стосунки між мачо та його випадковою сусідкою за квартирою – розлученою вчителькою з дітьми.

"Ми хотіли створити для глядачів ефектну, смішну та легку романтичну історію, яку буде приємно подивитися під час весняних свят як молодим парам на побаченні, так і сімейним подружжям, яким будуть особливо близькі гумористичні ситуації, пов'язані з дітьми", - каже продюсерка проєкту Олеся Ногіна (F Films).

"Це моя перша комедійна роль, і мені дуже цікаво було знайти нові фарби та інтонації для образу Вероніки в своєму акторському арсеналі, - каже виконавиця головної ролі Ксенія Мішина. – Між нашими з Артемом героями відбуваються і словесні баталії, і комічні побутові конфлікти, і справжні пригоди – це було цікаво грати, і за нашими стосунками має бути цікаво спостерігати глядачам".

Як саме розгортатиметься ця комедійна романтична історія - можна буде побачити у кінотеатрах від 3 березня. Фільм створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно, прокатником стрічки стала компанія B&H, телепартнером – канал 1+1.

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