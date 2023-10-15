Ксенія Мішина у спідній білизні похизувалася сталевим пресом та підтягнутою фігурою

Артистка показала, як тримає своє тіло в тонусі.

Українська акторка Ксенія Мішина у спідній білизні похизувалася стрункою та підтягнутою фігурою.

Пікантним знімком знаменитість поділилася в Instagram-stories. Артистка опублікувала фото, на якому постала у чорній спідній білизні. До слова, акторка продемонструвала сталевий прес та накачане тіло.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Досягнути таких результатів Ксенії Мішиній допоміг спорт. Акторка регулярно тренується у спортивному залі. У фотоблогу артистка показувала, як минають її тренування. У топі та обтислих лосинах знаменитість демонструвала, як виконує різні спортивні вправи. До речі, як зізнається сама Мішина, спорт викликає в неї лише задоволення.

"Коли спорт в задоволення", - підписала кадри акторка.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Щоправда, як жартівливо зазначала артистка, в кінці тренування все ж таки тішиться, що виконала всі вправи та нарешті може відпочити.

"Не дивлячись ні на що, в кінці тренування ти завжди щасливий, що це закінчилось", - поділилася артистка.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно співачка Олександра Заріцька показалася у спідній білизні. Знаменитість представила свою дизайнерську колекцію одягу.

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