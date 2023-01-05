Ксенія Мішина у спідньому приголомшила вмінням робити вакуум животом

Акторка показала, як тримає фігуру в тонусі.

Українська акторка Ксенія Мішина має неабияк струнку фігуру. Знаменитість неодноразово ділилася секретами своєї стрункості.

Зокрема, фігуру у тонусі артистці допомагає тримати правильне харчування. Також Мішина активно займається спортом та корисними для фігури вправами, у фотоблогу Ксенія показала одну з таких.

Артистка опублікувала ролик, де зображена у чорній спідній білизні. Знаменитість на відео показала, як робити вакуум животом, та дала пораду початківцям.

"Якщо тільки вчитеся, підключати м'язи можна допомагати стегнами", - порадила знаменитість.

Ксенія Мішина робить вакуум / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Загалом, акторка не лише показала, як тримати м'язи живота у тонусі, а й похизувалася неабияк стрункою фігурою.

Нагадаємо, нині Ксенія Мішина разом із сином Платоном перебуває у Хорватії. Нещодавно акторка скаржилася, що в країні завеликі ціни.

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