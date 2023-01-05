Ксенія Мішина у спідньому приголомшила вмінням робити вакуум животом

Акторка показала, як тримає фігуру в тонусі.
Українська акторка Ксенія Мішина має неабияк струнку фігуру. Знаменитість неодноразово ділилася секретами своєї стрункості.
Зокрема, фігуру у тонусі артистці допомагає тримати правильне харчування. Також Мішина активно займається спортом та корисними для фігури вправами, у фотоблогу Ксенія показала одну з таких.
Артистка опублікувала ролик, де зображена у чорній спідній білизні. Знаменитість на відео показала, як робити вакуум животом, та дала пораду початківцям.
"Якщо тільки вчитеся, підключати м'язи можна допомагати стегнами", - порадила знаменитість.
Загалом, акторка не лише показала, як тримати м'язи живота у тонусі, а й похизувалася неабияк стрункою фігурою.
Нагадаємо, нині Ксенія Мішина разом із сином Платоном перебуває у Хорватії. Нещодавно акторка скаржилася, що в країні завеликі ціни.
Читайте також: