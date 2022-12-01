Ксенія Мішина у спідньому станцювала перед камерою та показала ідеальну фігуру

Українська акторка, героїня реаліті "Холостячка-1" Ксенія Мішина поділилася з шанувальниками, з чого розпочинається її ранок.

Попри повномасштабну війну в Україні артистка залишає час для приємних душі і тілу занять, як от спорт та догляд за собою. На сторінці в Instagram Мішина поділилася з прихильниками коротким відео, на якому танцює у спідньому.

"Знаєш, так чудово прокидатись кожен день …" – підписала ролик акторка.

А у відео танцює під трек виконавця CHEEV "Гарно так". Ксенія продемонструвала ідеальну фігуру та прокачаний прес. На що, до речі, звернули увагу підписники артистки в фотоблогу:

"Після такого відео перехотілося додавати цукор до кави! Фігура - вогонь", "Яка ж у вас фігура ідеальна", молодчинка! Гарна праця над собою".

Нагадаємо, що Ксенія Мішина разом із сином перебуває в Україні. А нещодавно до зірки в гості приїжджав молодший брат і вона показала, як зустрічала родича.

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