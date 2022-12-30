Ксенія Мішина у сукні-комбінації з гарними локонами зачарувала світлинами, зробленими 23 лютого

Зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина зачарувала шанувальників світлинами, які зробила напередодні повномасштабної війни.

На своїй сторінці в Instagram акторка поділилася кадрами з фотосесії, яка відбулася ще 23 лютого. На фото Ксенія у звабливій синій сукні-комбінації з розкішними локонами позувала на камеру.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Під добіркою світлин акторка пригадала, що в останнє з'являлася у такому вишуканому образі ще до війни.

"Після цієї зйомки я відразу поїхала в аеропорт, а далі почалася нова історія нашої країни. І знаєте, не дивлячись на те, що це були мої останні такі красиві кудряхи в цьому році , я вірю, що це тільки початок великих змін в нашому суспільстві та нашому мистецтві. Скоро темрява розсіється та ми неодмінно відчуємо теплоту сонця в наших українських серцях", - написала Мішина.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Також акторка написала, що фотосесія була присвячена виходу романтичної комедії "Сусідка" із нею у головній ролі, яка мала вийти на екрани ще 1 березня, але вийшла 29 грудня. Нагадаємо, що редакція сайту ТСН вже подивилася новинку та поділилася враженнями від перегляду.

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