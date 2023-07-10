Ксенія Мішина в елегантній сукні з розрізом похизувалася стрункими ніжками

Зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина приголомшила фанів своєю жіночністю та сексуальністю.

Акторка опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове відео, в якому продемонструвала свою красу у витонченому образі. Ксенія приміряла амплуа справжньої фатальної красуні.

"Спочатку ти мрієш, щоб хтось здійснював твої бажання, а потім розумієш, що можеш все сама", - підписала ролик Мішина.

Акторка позувала на блискучому тлі в елегантній чорній сукні з високим розрізом, який відкрив її стрункі ніжки у лаконічних босоніжках. особливого шарму луку Ксенії додали чорні рукавички та прикраси з розсипом стразів. Волосся зірка зібрала у високий хвіст та підкреслила риси свого обличчя макіяжем.

Образ Мішиної не залишив байдужих серед її шанувальників - у коментарях зірку засипали компліментами: "Просто бомба", "Нереальна", "Як можна бути такою красунею", "Однозначно вогонь", "Яка краса".

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