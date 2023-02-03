Ксенія Мішина відповіла, чому її 10-річний син не спілкується з рідним батьком

Українська акторка Ксенія Мішина розповіла про стосунки свого сина з його татом та її колишнім коханим.

В Instagram знаменитість вирішила відповісти на запитання від своїх шанувальників. Одне з запитань стосувалося її ексбойфренда та батька її сина Платона.

Акторка зізналася фанам, що зараз хлопчик та його тато не підтримують зв'язок, хоча такі спроби були. Мішина вважає, що спілкування не має псувати ментальне здоров'я її дитини, тож його краще уникати. Однак що саме зіпсувало стосунки її "екса" та Платона, акторка уточнювати не стала.

"Вони більше не спілкуються. Моя дитина має вирости ментально максимально здоровою", - написала в Мережі Ксенія.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Зазначимо, що Ксенія Мішина народила сина 2012 року. Раніше акторка розповідала, що мала стосунки з бізнесменом, значно старшим за неї. Серйозні стосунки у пари так і не склалися, адже на той час чоловік був одружений.

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