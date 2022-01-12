Ксенія Мішина відповіла, чому її син не спілкується з батьком

Ксенія Мішина відповіла, чому її син не спілкується з батьком

Артистка також розповіла, за якої умови дозволить спілкуватися батьку з сином.

Українська акторка театру і кіно Ксенія Мішина раніше жила у шлюбі з чоловіком, якого звали Олександром.

Від нього артистка народила сина Платона. Втім, пізніше Ксенія розлучилася з ним та стала самостійно виховувати хлопчика. До слова, за дев'ять років Платон жодного разу не бачив свого батька.

Син Ксенії Мішиної / instagram.com/misha.k.ua

Мішина говорить, що забороняє їм спілкуватися, адже Олександр поводиться неадекватно. За словами Ксенії, чоловік їй погрожував забрати сина, приходив до неї у стані алкогольного сп'яніння.

"Я чому забороняла спілкуватися? Тому що це було аб'юзерство. Це було ненормально", - розповіла акторка на YouTube-каналі DOROTYE.

Втім, знаменитість додала, що може змінити своє рішення, якщо Олександр почне нормально поводитися. Тоді вона не заборонятиме їм спілкуватися. Тим більше Ксенія ніколи не розповідала нічого поганого Платону про батька.

Ксенія Мішина з сином / instagram.com/misha.k.ua

"Якщо батько захоче з ним спілкуватися, я не перешкоджатиму. Якщо батько з'явиться у нормальному у позитивному ракурсі в нашому житті, не загрожуватиме, не хамитиме і що він там раніше робив… Якщо це все буде в позитивному руслі, я не перешкоджатиму. Я навіть буду рада, якщо в певну мить батько з'явиться у його житті", - поділилася акторка.

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