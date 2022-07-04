Ксенія Мішина відповіла керівнику "Дизель Студіо", який назвав її "бл*дункою"

Українська акторка Ксенія Мішина не стала терпіти образи від керівника "Дизель Студіо" Олексія Бланара.

Артистка розповіла, що особисто знає Миколу Федосенкова, якому керівники "Дизель Студіо" не виплатили заробітну платню.

Тож вона впевнена, що контентмейкер говорить правду. А те, як керівник "Дизель Студіо" відреагував на слова Мішиної та публічно назвав її "бл*дункою", акторці показало, що вони можуть "кинути" працівників.

"Якщо чесно, я не прихильник, щоб розводити срач. Але тут ситуація повторюється втретє і хочу трохи позначити кордон тим, хто явно втратив орієнтир. Я особисто знаю Федосенкова, і тому на 100% впевнена у чесності. Відповідь на мою підтримку не змусила на себе чекати. І для мене рівень цієї відповіді підтверджує якість цих людей і те, як вони можуть поводитися з іншими. Образити, обдурити, наклепати для них норм", - написала Мішина у своєму Instagram.

Ксенія Мішина відповіла на образи "Дизель Студіо" / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина відповіла на образи "Дизель Студіо" / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Також акторка розповіла, що це не вперше вона має конфлікт із "Дизель Студіо". Вперше у них виник конфлікт, коли Мішина перемогла в "Танцях з зірками", а вдруге – коли стала учасницею "Холостячки".

"Ми вже давно умовно знайомі. Перший раз вони тяжко переживали мою перемогу в "Танцях з зірками". Вдруге їх зачепила моя "Холостячка". Але тоді люди, яким знайомий термін "чоловіча гідність", закрили їм роти", - поділилася Мішина.

Ксенія Мішина відповіла на образи "Дизель Студіо" / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина відповіла на образи "Дизель Студіо" / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Артистка переконана, що якби слова Федосенкова про невиплати зарплати були брехнею, то керівники "Дизель Студіо" так не реагували б на це.

Ксенія Мішина відповіла на образи "Дизель Студіо" / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Навряд чи б вони так низько реагували, якби це не було правдою. Поки біля керма наших культурних проєктів люди, які не знають нічого про культуру та етику, нам буде складно стати тими, ким ми хочемо, бо саме такі персонажі отруюють відсутністю цінностей людей з телеекранів. Дуже бридко та брудно, але добре, що вони показали своє справжнє обличчя", - додала Мішина.

Ксенія Мішина відповіла на образи "Дизель Студіо" / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина відповіла на образи "Дизель Студіо" / Фото: instagram.com/misha.k.ua

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