Ксенія Мішина відповіла, що сталося з її квартирою, яку вона придбала до початку війни

Ще до початку повномасштабної війни українська акторка Ксенія Мішина придбавала власну квартиру у Києві та почала облаштовувати своє житло.

Утім, коли знаменитість повернулася з Бельгії до України, артистка разом з сином залишилися жити в орендованому житлі.

Як з'ясувалося, житловий комплекс, де Мішина придбала квартиру, досі будується. Від початку повномасштабної війни будівництво припинилося.

Ксенію все ж запевняють, що до кінця літа їй віддадуть ключі від квартири, та акторка в це слабо вірить.

Ксенія Мішина облаштовує своє житло / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Нещодавно, коли я була ще в Бельгії, мені писали, що все нормально, продовжують будівництво. Мені здається, що це неправда. Я поки що не заїжджала, не цікавилася цією інформацією. Сказали, що наприкінці літа вони повинні віддати ключі, але подивимося. Я поки що цим питанням ретельно не займалася", - розповіла Ксенія в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина разом з сином Платоном повернулася з Європи до України. Знаменитість за кермом авто приїхала з Бельгії до Києва. Зірка поділилася емоціями від повернення з прихильниками.

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