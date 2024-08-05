Ксенія Мішина відправила 12-річного сина на відпочинок і розкрила, де він без неї проведе канікули

У сина артистки, як вона зазначила, почалося доросле життя.

Українська акторка Ксенія Мішина відправила 12-річного сина на відпочинок, який він проведе без неї.

Про це артистка розповіла у своєму Instagram. Знаменитість поділилася, що нині вона залишилася в Києві сама, адже 12-річний Платон вирушив на відпочинок. Зокрема, Ксенія Мішина відправила сина до літнього табору, де він проводитиме канікули, буде знайомитись з новими друзями та займатися різними активностями. До слова, Платон вирушив на відпочинок без мами. Як зазначила акторка, в її сина почалося доросле життя.

Син Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Утім, Платон, схоже, не надто турбувався з цього приводу, а навпаки – був в очікуванні нових пригод. Ксенія Мішина показувала, як на вокзалі проводжала сина в подорож, а він радісно махав мамі і з нетерпінням чекав на відправлення потяга.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Ми (з песиком – прим. ред.) тут прокинулися і вже сильно сумуємо за Платоном, бо в когось вчора (4 серпня – прим. ред.) почалось доросле життя. Хтось поїхав самостійно в табір", – поділилася акторка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Юлія Саніна вперше за час повномасштабної війни показала 8-річного сина. Артистка з Данилом відпочивала за кордоном і розсекретила, в якій саме країні.

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