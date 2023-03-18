Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ксенія Мішина відреагувала на різку критику її зовнішності після приголомшливого схуднення

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
571
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ксенія Мішина відреагувала на різку критику її зовнішності після приголомшливого схуднення

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Зірка відповіла на хейт.

Акторка Ксенія Мішина отримала цілу хвилю негативу після того, як поділилася результатами свого схуднення.

Не усім прихильникам знаменитості сподобалася її нова форма. У коментарях у Мережі акторку звинуватили у надмірній худорлявості, пропаганді нездорового способу життя та навіть обізвали "суповим набором". 

Мовчати після таких слів Ксенія не стала та різко відповіла хейтерам у сторіз в Instagram. 

"Хто так само вважає, ви повинні розуміти, що трансформація образу життя та ретельна робота над собою - це не про знущання. Це про свідоме, здорове життя! Можливо у вас формується така думка через маніпулятивні стереотипи, що для досягнення кращої версії себе треба постійно страждати та знущатися над собою. Так, не завжди у всьому є присутність задоволення, але хто сказав, що це погано? Складнощі - ваше паливо теж! А в цілому гармонію, справжню насолоду та ейфорію ви отримуєте завдяки процесам та результатам", - написала Ксенія. 

© instagram.com/misha.k.ua
Фото: instagram.com/misha.k.ua
© instagram.com/misha.k.ua
Фото: instagram.com/misha.k.ua

Також дехто з коментаторів припустив, що в такий спосіб акторка планує привернути увагу до свого спортивного онлайн-марафону. Проте Мішина запевнила, що не планує ніяких курсів, а просто хоче ділитися корисною інформацією та мотивацією зі своїми підписниками.

"Моя унікальність в тому, що я не збираюсь і не збиралась робити ніякий марафон! Я не бачу в цьому ніякого сенсу та користі. Бо тільки персональне супроводження може привести вас до перемоги в такій справі! Все інше не працює, запамʼятайте. Все інше про інше Я хочу дарувати вам користь, хочу бути з вами чесною та відвертою . Ділитися своїм досвідом та знаннями безкоштовно. Я працювала з найкращими в готова тепер передавати це вам. Я для вас! За вас!", - зазначила акторка.

© instagram.com/misha.k.ua
Фото: instagram.com/misha.k.ua

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
571
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація