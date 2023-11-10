Ксенія Мішина шокувала, як її ексчоловік-аб'юзер вчинив з нею, дізнавшись про вагітність

Українська акторка, ведуча проєкту "Я люблю Україну" на каналі ТЕТ Ксенія Мішина, яка нещодавно зробила першу в житті операцію, чесно відповіла, що вагітність сином Платоном не була спланованою, але спочатку бажаною для її ексчоловіка.

У розмові з дівчатами у проєкті Раміни Есхакзай Мішина поділилася, що хоч і не планувала народжувати, проте новина про цікавий стан ніяк не здивувала її. Оскільки вони з ексчоловіком не використовували засоби контрацепції.

"Це не було несподівано, бо ми… скажімо так, не контролювали цей процес", – зазначила ведуча.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Колишній обранець ведучої спочатку хотів дитину. Однак, під час вагітності Мішиної він розгубився й просто пішов. Раніше акторка розповідала, що колишній, який у стосунках виявився аб'юзером, навіть не був присутнім на виписці з пологового.

"Так, нема мені жодних виправдань. Я злякався. Зрозумів, що не можу. Я боявся, я не розумів, що далі робити", – процитувала ексчоловіка Ксенія.

Ксенія Мішина з сином / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Лише через десять років, колишній Ксенії раптово вийшов на зв'язок із сином Платоном під час повномасштабного вторгнення. Втім, акторка не побачила у цій зустрічі щирого вияву любові батька до сина. Вона стверджує, що скоріше то були намагання привернути її увагу, а не дитини. Більше таких шансів на примирення ексобранця й сина зірка давати не планує.

Мішина запевнила, що нині не засуджує батька свого сина за його тогочасну позицію і відпустила минуле. Наразі чоловік не задіяний у вихованні сина й не підтримує з ним зв'язок.

Нагадаємо, що нещодавно акторка та телеведуча Ксенія Мішина показала першу роботу 11-річного сина Платона у кіно. Хлопчик виконував роль кримського татарина та стрибав з другого поверху будинку.

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