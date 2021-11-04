Ксенія Мішина відверто розповіла, як опинилася в психіатричній лікарні

Артистка розповіла, як її мучили панічні атаки.

Українська акторка Ксенія Мішина поділилася з шанувальниками історією з не надто приємного періоду свого життя.

Артистка відверто розповіла про свої панічні атаки, які навіть довели її до психіатричної лікарні. Мішина пригадала, що перша атака сталася у неї у 18-річному віці, коли вона навчалася в економічному університеті.

"Я сиділа за партою, в аудиторії економічного університету та щиро не розуміла, навіщо я тут. Вже тоді я усвідомлювала, що мені зовсім нецікаво, що відбувається. Ані університетські події, ані хороші оцінки, ані знання – нічого не чіпляло мою увагу. Якоїсь миті я зловила себе на думці, що дивлюся на все ніби з акваріума. Я бачу, що життя йде, але воно десь там за склом, а я в застійній воді без жодної надії на порятунок. Світ став абсолютно прісним, що, за ідеєю, дивно для молодої, 18-річної дівчини. Єдина думка, яку, як плівку затиснуло в моїй голові: мабуть мені ніколи не світить приголомшлива професія, в якій я б насолоджувалася повністю процесом", - почала розповідь Мішина.

instagram.com/misha.k.ua

Вона пригадала, як в університетській їдальні купила каву, після якої їй стало дуже зле. Ксенія прийшла додому і до вечора мучилася не розуміючи, чому їй так страшно.

"Ввечері мама відвела мене до поліклініки і там виявили високий тиск. "Нічого страшного", - сказали, але психіка швидко і точно запам'ятала той стан. Відтоді почалося моє персональне пекло. Щодня розпочалися панічні атаки. Ніхто ніколи не зрозуміє цей стан, не відчувши його. Це зламало мене, я злягла. Буквально. Коли моє тіло приймало вертикальне положення, йому ставало настільки погано, що я не могла зробити і кроку. Саме тоді я дізналася, які бувають страхи у людей: страх смерті, страх життя, страх усього!" – поділилася акторка.

instagram.com/misha.k.ua

Ксенія зізналася, що тоді щодня до неї приїздила швидка, аби понизити тиск та заспокоїти психіку молодої дівчини.

"На жодне запитання у моїй голові не було відповіді. Порожнеча. Це гірше ніж акваріум, цей вакуум зводив з розуму. Батьки возили мене по лікарнях, але всі життєві показники були в нормі. У результаті я опинилася в психлікарні, де лікарка сказала, що я не їхній пацієнт і направила до психотерапевта...", - поділилася акторка.

Продовження своєї непростої, але відвертої розповіді, яка може допомогти людям, які опинилися у схожій ситуації, Мішина обіцяла розповісти згодом.

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