Ксенія Мішина відверто зізналась, чи помирила їх з Еллертом війна: "Він мені писав"

Українська акторка Ксенія Мішина ще 2021 року розійшлася з шоуменом Олександром Еллертом. Однак прихильники артистки досі не втрачають надії, що пара буде разом.

Особливо, коли акторка зізналась, що під час повномасштабної війни вони поновили стосунки, коли перебували у Буковелі, однак ненадовго.

Попри сподівання прихильників, Олександр та Ксенія все ж таки не разом. Також Мішина зізналась, що зв'язок вони не підтримують. Ба більше, в акторки немає бажання спілкуватися з колишнім.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Ні, спілкування ми не підтримуємо. Він щось мені там писав, але я не відповідаю", - відверто розповіла акторка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

До речі, ведучий поцікавився у Ксенії, чи підтримував її Олександр під час повномасштабної війни. Утім, відповідь артистки здивувала.

"Знищував морально, давай так", - додала артистка.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Зазначимо, стосунки Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта почали розвиватися на проєкті "Холостячка-1". Однак за деякий час після завершення шоу пара розірвала стосунки. Хоч вони намагалися помиритися, однак їм це не вдалося.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина зізналась, скільки коштів витрачає на місяць. Загалом, у чималу суму акторці обходиться оренда житла, а також пальне для автівки.

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