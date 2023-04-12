Ксенія Мішина відверто зізналась, чи помирила їх з Еллертом війна: "Він мені писав"

Артистка відповіла, чи підтримує зв'язок з шоуменом.
Українська акторка Ксенія Мішина ще 2021 року розійшлася з шоуменом Олександром Еллертом. Однак прихильники артистки досі не втрачають надії, що пара буде разом.
Особливо, коли акторка зізналась, що під час повномасштабної війни вони поновили стосунки, коли перебували у Буковелі, однак ненадовго.
Попри сподівання прихильників, Олександр та Ксенія все ж таки не разом. Також Мішина зізналась, що зв'язок вони не підтримують. Ба більше, в акторки немає бажання спілкуватися з колишнім.
"Ні, спілкування ми не підтримуємо. Він щось мені там писав, але я не відповідаю", - відверто розповіла акторка в інтерв'ю Славі Дьоміну.
До речі, ведучий поцікавився у Ксенії, чи підтримував її Олександр під час повномасштабної війни. Утім, відповідь артистки здивувала.
"Знищував морально, давай так", - додала артистка.
Зазначимо, стосунки Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта почали розвиватися на проєкті "Холостячка-1". Однак за деякий час після завершення шоу пара розірвала стосунки. Хоч вони намагалися помиритися, однак їм це не вдалося.
Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина зізналась, скільки коштів витрачає на місяць. Загалом, у чималу суму акторці обходиться оренда житла, а також пальне для автівки.
Читайте також: