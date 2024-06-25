Ксенія Мішина викрила пропагандистів на брехні, які поширювали про неї фейки в Криму

Українська акторка Ксенія Мішина показала, як пропагандисти поширюють про неї фейки в її рідному Криму.

Зокрема, ведуча дізналася, що один із місцевих кримських Telegram-каналів опублікував допис, де вона нібито раділа обстрілам у Севастополі та знущалася з постраждалих. На акторку посипалася порція хейту.

Ксенія Мішина вирішила поставити пропагандистів на місце та викрила їх на брехні. Зокрема, за словами артистки, вона б у жодному разі не раділа смертям людей. Окрім того, пропагандисти вказали, що знаменитість живе у Варшаві, хоча насправді – в Києві. Тож, Мішина зауважила, що це просто фейк, який створили на замовлення та поширюють в цілях пропаганди.

Ксенія Мішина поставила пропагандистів на місце / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Тут на мене неочікувано звалилась порція хейту з Севастополя! Тож, ці сторіз присвячую своєму рідному місту! Заказняк! Жодних сторіз я не робила! Це повна х**ня з боку місцевих Telegram-каналів! Ніколи і ні за жодних обставин я не буду радіти людським смертям. Фотошоп і заказуха!", - прокоментувала Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина поставила пропагандистів на місце / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно ведучий Анатолій Анатоліч теж потрапив до пропагандистської хроніки. Скабєєва використала допис шоумена, але повністю все перекрутила. Тож, Анатоліч поставив пропагандистку на місце та викрив її на брехні.

Пропагандистка Скабєєва оббрехала Анатолія Анатоліча на російському ТБ: ведучий відповів їй

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