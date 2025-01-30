Ксенія Мішина виїхала з 12-річним сином за кордон і відповіла на хейт

Українська акторка Ксенія Мішина розповіла про свою подорож з сином Платоном.

Артистка у фотоблогу повідомила, що зараз з 12-річним сином перебуває на Балі. Ксенія зазначила, що Платон відвідує українську школу, але навчання обрав для себе дистанційне. Також акторка зізналася, що любить Балі за природу, їжу, клімат і спосіб життя, який там панує.

"Тут величезна сила природи, яка до цих пір контролює цивілізацію. Таїланд, наприклад, уже програв цю битву. Неймовірні заходи сонця. Смачні веганські страви та суперфуди. Завжди літо. ﻿﻿﻿Уповільнений темп життя", - зазначила Мішина.

Ксенія Мішина з сином на відпочинку / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Перебуваючи на відпочинку, зірка також прокоментувала часті скандали довкола її імені в українському інфопросторі. За словами Ксенії, вона не зважає на негатив і не витрачає час і увагу на таке. Натомість намагається оточувати себе тими речима, які її наповнюють.

"Час і увага — найцінніші ресурси. Те, на що ми їх витрачаємо, визначає наше ставлення до себе. Розтрачувати їх на хаос, порожні розмови, чужі очікування – означає знецінювати себе. Усвідомлений вибір, куди спрямувати свою енергію та увагу — це прояв внутрішньої поваги. Той, хто береже свій час і правильно сортує інформаційне сміття, розуміє власну цінність", - пояснила акторка.

Ксенія Мішина з сином на відпочинку / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер з'явилася на спокусливому відео у бікіні на Балі. Артистка презентувала новий кліп на узбережжі та розкрила його вартість.

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