Ксенія Мішина вийшла на зв'язок після операції та зізналась, як почувається

Українська акторка, ведуча шоу "Я люблю Україну" Ксенія Мішина вийшла на зв'язок після операції та розповіла про своє самопочуття.

Артистка в Instagram-stories опублікувала фото, на якому показала, який має вигляд після хірургічного втручання. Акторка розповіла, що з нею все гаразд. Операція була запланованою, і вона до неї готувалася.

У подробиці Ксенія Мішина не стала вдаватися та не зізналась, чому ж саме їй знадобилося хірургічне втручання. Та, схоже, чимало прихильників були переконані, що акторка збільшила собі груди. Знаменитість запевнила, що це була не мамопластика, адже розмір та форма бюста її повністю влаштовує.

Ксенія Мішина / Фото: скриншот з відео

"Котики, дуже дякую за вашу турботу. Зі мною все добре! Операція була планованою…Це були не груди! У мене поки все гуд з цим питанням", - запевнила акторка.

Нагадаємо, Ксенія Мішина нещодавно повідомила, що їй зробили першу в житті операцію. Акторка показалася у лікарні та розповіла, як відходила від наркозу.

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