Ксенія Мішина, Володимир Дантес та Юрій Ткач перевірять, наскільки добре зірки знають Україну

З 19 березня о 19:00 телеканал ТЕТ показуватиме нове велике шоу для всієї родини "Я люблю Україну". Ведучою стала Ксенія Мішина, а Володимир Дантес та Юрій Ткач — капітанами команд учасників.

У форматі зіркового змагання вони перевірять, наскільки добре наші знаменитості знають Україну, її мову, культуру та історію. Глядачі та учасники обовʼязково дізнаються чимало цікавих фактів про батьківщину.

"Шоу наповнене дивовижними людьми та їхніми історіями, а також веселими та цікавими рубриками. На правах ведучої я судитиму, хто ж з команд Вови та Юри краще пройде кожний раунд, а глядачі слідкуватимуть за цікавим змаганням", — поділилася Мішина.

"Я люблю Україну" — найпатріотичніше шоу про нашу велику нескорену країну. Дві команди зірок, капітанами яких стануть Володимир Дантес та Юрій Ткач, змагатимуться одна з одною, відповідаючи на запитання про культуру, політику, традиції та українських відомих людей. Щосерії на глядачів чекає 6-8 раундів, щоразу — різні конкурси. Гостями шоу стануть українські зірки: актори, співаки, шоумени та лідери думок.

Дивіться премʼєрне велике шоу про нашу улюблену країну "Я люблю Україну" — з 19 березня щонеділі о 19:00 на телеканалі ТЕТ!

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