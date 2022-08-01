Ксенія Мішина вперше показала 10-річному сину його батька: "Сказала, що це мій знайомий"

Так, чоловік, ім'я якого Олександр, не бачив свого нащадка жодного разу. Ксенія, яка днями розповіла про стосунки з Еллертом під час війни, пішла від нього під час вагітності.

Втім, під час повномасштабної війни колишній знайшов номер телефону зірки "Кріпосної" та попросив про зустріч. Як розповіла Мішина в інтерв'ю Григорію Решетнику, чоловік перепросив Ксенію за свої вчинки та те, що усі 10 років не брав участі у вихованні сина.

"Тато Платона з'явився під час війни, якимось чарівним способом. Я не очікувала – він мене набрав. Син поки що нічого не знає, але ми ухвалили рішення, що найближчим часом все це розкажемо", – поділилася вона.

Ксенія Мішина з сином / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Втім, Ксенія розповіла, що Платон та його тато вже бачилися. Втім, Мішина представила колишнього як знайомого. Батьки хлопчика збираються згодом розповісти йому всю правду.

"Вони вже зустрілися. Я представила його сину, як мого знайомого. Поступове зближення. Я ніколи не показувала Платону фото тата. Він ніколи його не бачив. Це дуже для нас обох складно… Ми вирішили взагалі не говорити про 10 років, тому що немає виправдання йому і він це розуміє. Він перепросив мене, намагаюся його прийняти, це складно. Я скоро запитаю свого сина: "Ти хочеш побачити свого тата?". Він скаже: "Звісно!". Я ж не можу сказати: "Ні, цього не буде". Це мої образи, наші з колишнім проблеми, і аж ніяк не нашого сина", – поділилася вона.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Знаменитість додала, що батько Платона перебуває в Україні. Чоловік одружений та виховує двох дітей. Ксенія зізналася, що хотіла б, аби її син познайомився зі своїми братами і сестрами.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина розповіла про залаштунки шоу "Холостячка". Акторка поділилася, що чоловіків до неї не пускали і забирали у них телефони.

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