Ксенія Мішина вперше відверто зізналась, чому остаточно розійшлася з Еллертом

Також зірка розповіла, якого б хотіла чоловіка бачити біля себе.

Українська акторка Ксенія Мішина ще восени остаточно вирішила розійтися зі сценаристом студії "Квартал 95" Олександром Еллертом.

Що саме стало причиною такого рішенні, зірка раніше не розповідала. Акторка лише робила натяки, що їхні стосунки були "токсичними". Втім, "Світському життю" артистка вперше відверто розповіла, чому ж вони розійшлися. Так, за словами Ксенії, їм було тяжко разом.

"У нас були чудові стосунки. Було дуже багато чого яскравого та позитивного, багато плюсів. Але й були мінуси. Ми намагалися поладнати. Але, на жаль, нічого не вдалося", - говорить Ксенія.

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт / instagram.com/misha.k.ua

Так, ексзакохані часто сварилися, адже вони дуже емоційні. Окрім того, зірка поділилась, що через її роботу, вони мало проводили часу разом. Конфлікти негативно впливали як і на Мішину, так і на Еллерта. Тому Ксенія вирішила розійтися.

"Я зрозуміла, що не можу більше існувати в цих стосунках Мені було дуже боляче, мені дуже неприємно. Я просто не знаю, як це витерпіти. Йому теж було дуже боляче, дуже складно. Він теж не знав, як це розрулити", - говорить артистка.

Втім, знаменитість досі не впевнена, чи вони назавжди розійшлися. До слова, ексзакохані, можливо, знову зійдуться.

"Я не знаю, що буде далі. Чи будемо ми разом, чи ні. Я цінувала ці стосунки, але це постійний стрес", - зізналась акторка.

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт / instagram.com/misha.k.ua

Також артистка розповіла, що хотіла б бачити біля себе чоловіка, у якому була б впевненою. Вона хоче почуватися з ним захищеною, а також коханою.

Зауважимо, в середині липня Ксенія повідомила про розрив стосунків з Олександром. Втім, Еллерту таки вдалося налагодити стосунки зі своєю коханою. Однак восени закохані повідомили, що знову розійшлися.

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