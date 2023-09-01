Ксенія Мішина вперше за час повномасштабної війни привезла маму з окупованого Криму до України

Українська акторка Ксенія Мішина поділилася з шанувальниками радісною новою.

Зовсім нещодавно знаменитість разом з сином Платоном була в Ізраїлі, де мала змогу провести час зі своїми батьками, які мешкають в окупованому Криму. Однак Ксенії настав час повертатися до України.

Щоб ще трошки часу провести з близькою людиною акторка забрала свою маму до України. Радісною новиною Мішина поділилася в своїх Instagram-stories.

"Зі мною синочок та.... Так! Мамуля з нами", - написала Мішина.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Після важкої дороги з Ізраїлю родина зупинилася на деякий час у Львові, щоб відпочити та насолодитися прогулянками по місту.

Зазначимо, що після окупації Криму батьки Ксенії залишилися жити у Севастополі. Родина не мала змоги часто бачитися, тому у липні цього року Мішина вперше за два з половиною роки зустрілася з мамою під час поїздки до Туреччини. А нещодавно акторка зустрілася з батьками у Тель-Авіві, де вже тривалий час мешкає її бабуся.

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