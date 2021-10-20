Ксенія Мішина вся у крові і чорному знялася в англомовному горорі про Чорнобиль

Режисером картини став українець Василь Москаленко.
Українська акторка та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина знялася в англомовному горорі про Чорнобиль.
Стрічка отримала назву The Chernobyl Fallout. Як говорять творці, це перший український соціальний горор. Режисером фільму став українець Василь Москаленко.
"The Chernobyl Fallout - це не фільм про мутантів та зомбі (як у багатьох горорах, дія яких відбувається в Зоні відчуження). Це саспенс-драма про людську помилку, яка розповідається у форматі Стівена Кінга", - поділився режисер у своєму Facebook.
До слова, у фільмі розповідається, що у Чорнобильській Зоні Відчуження зник вчений з Великої Британії. Його сестра Олівія прилітає до України й відправляється на пошуки брата до Прип’яті.
Головну роль у фільмі The Chrnobyl Fallout зіграла акторка з Великої Британії - Хлоя Луїза Буенс. Також знялися такі актори, як Роб Фельдман, Олег Драч, Кіра Подольська і Ксенія Мішина.
Планується, що стрічка вийде на екрани восени 2022 року. Виробництвом продукту займається кінокомпанія Hollywood Ukraine.
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