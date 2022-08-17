Ксенія Мішина з бантиками та сигаретою в руках показала фото з останнього дзвоника: "Шок-контент"

Українська акторка Ксенія Мішина показала фото зі свого останнього дзвоника у школі.
Фанати зірки серіалу "Кріпосна" поцікавилися, чи правда, що артистка колись курила.
У відповідь знаменитість оприлюднила знімок, на якому постала у білій блузці, чорній спідничці, з бантиками, стрічкою та сигаретою у руках. Також, ймовірно, у руках Ксенія тримає алкогольний напій.
"Шок-контент", – прокоментувала зірка.
До слова, зараз же акторка не вживає алкоголь та не курить.
Нагадаємо, раніше Мішина різко відповіла, чи у стосунках з Еллертом. Ще минулого року Ксенія розійшлася з Олександром. Втім, фани знаменитості досі плекають надії, що екси таки разом.
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