Ксенія Мішина з бантиками та сигаретою в руках показала фото з останнього дзвоника: "Шок-контент"

Українська акторка Ксенія Мішина показала фото зі свого останнього дзвоника у школі.

Фанати зірки серіалу "Кріпосна" поцікавилися, чи правда, що артистка колись курила.

У відповідь знаменитість оприлюднила знімок, на якому постала у білій блузці, чорній спідничці, з бантиками, стрічкою та сигаретою у руках. Також, ймовірно, у руках Ксенія тримає алкогольний напій.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Шок-контент", – прокоментувала зірка.

До слова, зараз же акторка не вживає алкоголь та не курить.

Нагадаємо, раніше Мішина різко відповіла, чи у стосунках з Еллертом. Ще минулого року Ксенія розійшлася з Олександром. Втім, фани знаменитості досі плекають надії, що екси таки разом.

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