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Ксенія Мішина з кулеметом у руках здивувала відео з полігону

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Ксенія Мішина з кулеметом у руках здивувала відео з полігону

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Відома українська акторка Ксенія Мішина вирішила навчитися стріляти зі зброї.

Зірка серіалу "Кріпосна" показала, як освоювала автомат, кулемет та РПГ. Вона поділилася, що війна змінює переконання, тому вона вирішила дізнатися, що таке справжня зброя.

"Спочатку ці знаряддя вбивств, важкі й холодні, змусили мене здригнутися і заціпеніти. Але щойно я зробила перший постріл, я відчула такий приплив сил, енергії та впевненості! Я не знаю, що це було: адреналін, підсвідоме відчуття влади чи відчуття сили… не знаю! Але це було щось, що я ніколи не відчувала", – поділилася вона.

Ксенія припустила, що, напевно, ці почуття і дають сил нашим захисникам. А на додачу із патріотичною справою, захищаючи землю і своїх близьких, "вони стають не просто воїнами, а надлюдьми".

"Дякую всім, хто став причетним до цього досвіду, він точно змінив мене назавжди!" – поділилася емоціями зірка.

Крім того, Ксенія висловила захоплення жінками, які служать у ЗСУ: "Сьогодні я не просто пишаюся, я навчаюсь у вас, захоплююсь, я відправляю вам низький уклін! Ви і є найкраща ілюстрація хоробрості, вірності та кохання!".

Нагадаємо, Ксенія Мішина відкрила деякі подробиці знімання романтичного шоу "Холостячка". Зірка зізналася, що була неприємно шокована, вперше побачивши 16 чоловіків, з якими мала будувати стосунки на проєкті.

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