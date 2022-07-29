Ксенія Мішина з кулеметом у руках здивувала відео з полігону

Зірка серіалу "Кріпосна" показала, як освоювала автомат, кулемет та РПГ. Вона поділилася, що війна змінює переконання, тому вона вирішила дізнатися, що таке справжня зброя.

"Спочатку ці знаряддя вбивств, важкі й холодні, змусили мене здригнутися і заціпеніти. Але щойно я зробила перший постріл, я відчула такий приплив сил, енергії та впевненості! Я не знаю, що це було: адреналін, підсвідоме відчуття влади чи відчуття сили… не знаю! Але це було щось, що я ніколи не відчувала", – поділилася вона.

Ксенія припустила, що, напевно, ці почуття і дають сил нашим захисникам. А на додачу із патріотичною справою, захищаючи землю і своїх близьких, "вони стають не просто воїнами, а надлюдьми".

"Дякую всім, хто став причетним до цього досвіду, він точно змінив мене назавжди!" – поділилася емоціями зірка.

Крім того, Ксенія висловила захоплення жінками, які служать у ЗСУ: "Сьогодні я не просто пишаюся, я навчаюсь у вас, захоплююсь, я відправляю вам низький уклін! Ви і є найкраща ілюстрація хоробрості, вірності та кохання!".

Нагадаємо, Ксенія Мішина відкрила деякі подробиці знімання романтичного шоу "Холостячка". Зірка зізналася, що була неприємно шокована, вперше побачивши 16 чоловіків, з якими мала будувати стосунки на проєкті.

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