Ксенія Мішина з пухкими щічками показала себе у найбільшій вазі та пригадала, як схудла на 31 кіло

В української акторки Ксенії Мішиної струнка та гарна фігура. Однак був період, коли знаменитість просто ненавиділа своє відображення у дзеркалі, адже набрала зайві кіло.

Артистка зізналась, що двічі за життя серйозно займалася фігурою. Вперше це було, коли Ксенія завагітніла. Тоді акторка набрала 31 кілограм. А вдруге – під час повномасштабної війни, коли Мішина набрала сім зайвих кіло.

"У моєму житті були два моменти, коли я серйозно займалася своїм тілом. Коли я завагітніла, я набрала 31 кілограм. Коли почалася війна, я набрала сім кілограмів. Хоч і не багато здається, але я мала вигляд не дуже", - поділилася знаменитість.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Акторка також пригадала, що після пологів просто ненавиділа своє відображення в дзеркалі. Знаменитість вважала себе непривабливою, адже набрала 31 кілограм.

"Тут не дуже видно мої 31 кілограм. Та після пологів я настільки ненавиділа своє відображення в дзеркалі, що у мене немає жодного фото з того періоду. Але якби зараз мій мозок в мої 20, я б по-іншому все сприймала", - розповіла Ксенія і показала фото, де вона вагітною з пухкими щічками позує перед камерою.

Ксенія Мішина у своїй найбільшій вазі / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Мішина пригадала, що зайву вагу, яку набрала під час вагітності, вона скинула вже за рік після пологів. Спочатку знаменитість просто багато гуляла з малюком. Коли Ксенія припинила годувати сина грудьми, то почала щоранку бігати та сіла на сувору дієту. Це дало результат, адже за рік зірка важила 49-50 кіло.

Маленький син Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Кожного дня я садила цього царя в візочок та довгими часами гуляла з ним, не зупиняючись. Їли ми, де доведеться (в парках, на каміннях, на лавках). Засинав він тільки, коли візочок рухався. А вже після того, як я припинила годувати, я почала бігати о 6 ранку. Ну і, звісно, дієта. Припинила їсти повністю все мучне, солодке. Та через рік я прийшла у норму…49-50 кіло. Але тоді я так і не побачила своїх м'язів, тому що в залах не займалася… Не любила", - пригадала знаменитість.

Ксенія Мішина із маленьким сином / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нині ж Ксенія активно займається у спортзалах та правильно харчується. Знаменитість має неабияк струнку фігуру.

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