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Ксенія Мішина з сином повернулася з Бельгії до Києва та поділилася емоціями

Ксенія Мішина з сином повернулася з Бельгії до Києва та поділилася емоціями

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Ксенія Мішина з сином повернулася з Бельгії до Києва та поділилася емоціями

Ксенія Мішина з сином / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка Ксенія Мішина разом з сином Платоном повернулася з Європи до України.

Знаменитість за кермом авто приїхала з Бельгії до Києва. У своїй квартирі зірка поділилася емоціями від повернення з прихильниками.

"Я вдома. Такі відчуття круті. Тепер з Платохою будемо звикати до тривог, але сподіваюся, що їх скоро зовсім не стане. Тому що після 24 лютого ми поїхали одразу у село на західну Україну і там була лише церква та дзвони", – поділилася знаменитість.

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua
Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Також акторка розповіла, що коли їхала з кордону та дивилася на тихе сільське життя, гори, лелеки та доглянуті будинки, просто не вірила, що іншому кінці України відбувається пекло.

Дорогою до столиці Мішина побачила десятки зруйнованих будинків.

"У мене було постійне питання: Ну якого х*ра ця чернь вирішила змінити нам життя й когось асвабадіть? Ну якого?" – поділилася Ксенія.

© instagram.com/misha.k.ua
Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно до України повернулися Тіна Кароль та Оля Полякова.

А нещодавно "королева ночі" виступила перед бійцями ЗСУ на тлі танку.

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