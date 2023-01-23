Ксенія Мішина з втомленим виглядом розповіла про складні знімання та показала, як спить на майданчику

Зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина показала шанувальникам зворотній бік роботи актора.

Знаменитість додала у сторіз своє ранкове фото, на якому має заспаний та втомлений вигляд. Напередодні Ксенія провела на знімальному майданчику понад 16 годин.

"Прокинулася... Знімали від 15:00 до 7 ранку...", - поділилася Мішина.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Через напружений робочий графік іноді акторці доводить спати просто під час знімального процесу. Одним з таких моментів Ксенія також поділилася з фанами. Вона показала, як заснула сидячи на підвіконні у перерві між дублями.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Часом, за словами акторки, вона дуже втомлюється від таких графіків та хоче все покинути, але потім все ж розуміє, що в цій роботі її покликання.

"В таких складних знімальних моментах здається, що просто вже нема сил все це вивозити... ні нову мову, ні скажені графіки. Емоції та втома ніби виграють... Але коли я дивлюсь в себе і чітко відрізняю емоції від істини, відразу розумію наскільки сильно я люблю свою справу. І як сильно я завжди сумую коли її немає... І сумування це починається вже за декілька тижнів", - додала Ксенія.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

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