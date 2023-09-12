Ксенія Мішина захопила шанувальників гарним фото в образі зухвалої школярки

Зірка продемонструвала стильний лук.
Українська акторка Ксенія Мішина привернула увагу фанів новим образом.
На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася новою світлиною зі знімань проєкту "Я люблю Україну", ведучою якого вона стала. Ксенія продемонструвала в кадрі дуже сміливий і стильний образ, який дещо нагадав шкільну форму.
Акторка позувала на камеру у вкороченому жакеті лимонного кольору та чорній мініспідниці з ланцюжком замість паска, яка відкрила її довгі та стрункі ноги. Образ у стилі old money доповнила розкішна укладка "голлівудська хвиля" та макіяж у нюдових відтінках.
Шанувальники акторки та колеги наробили їй приємних компліментів у коментарях: "Мрія, а не дівчина", "Дуже вродлива", "Шикарна", "Як завжди, супер", " Сексуальна, небезпечна".
Нагадаємо, що нещодавно Ксенія зіштовхнулася з критикою в Мережі через своє вбрання на Перший дзвоник сина.
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