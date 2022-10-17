Ксенія Мішина заінтригувала фото з розкішним букетом: "Приємно отримувати квіти від чоловіків"

Українська акторка Ксенія Мішина заінтригувала фото з розкішним букетом квітів.

У своєму Instagram знаменитість поділилася, що такий подарунок став для неї приємним сюрпризом. Зокрема, зранку артистці зателефонував кур'єр та попередив про доставку квітів. Ксенія зізналася, що й сама не знала від кого подарунок.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Зателефонував кур'єр, каже, що доставка мені. На запитання від кого – сказав, що секрет. Дуже приємно отримувати квіти від чоловіків, особливо в такі тяжкі періоди життя. Тож робіть це частіше, нам це дуже подобається", - поділилася Ксенія.

Ксенія Мішина отримала букет квітів / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Утім, інтрига тривала недовго. Разом з букетом квітів була листівка, завдяки якій Ксенія дізналася, від кого отримала такий приємний подарунок.

"Це насправді дуже смішна ситуація, ну як смішна – радісна. Ці квітки подарувала мені моя підписниця", - зазначила акторка.

Ксенія Мішина отримала букет квітів / Фото: instagram.com/misha.k.ua

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