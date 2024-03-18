Ксенія Мішина закрутила новий роман і вперше показала свого бойфренда у пікантному фотосеті

Артистка вже прокоментувала нові стосунки.
Українська акторка Ксенія Мішина офіційно підтвердила, що більше не самотня та перебуває у стосунках.
Радісною новиною акторка поділилася у своєму Instagram. Ксенія знялася з коханим у пікантному фотосеті та поділилася його результатом. На опублікованих акторкою фото вона постає топлес, тим часом чоловік обіймає Мішину та рукою приховує її оголені пікантні місця.
"Головне - розквітати поруч з ним", - прокоментувала нові стосунки знаменитість.
Щоправда, обличчя чоловіка акторка не квапиться показувати. На світлинах Мішина засвітила лише руку свого обранця. Тим не менш, можна помітити, що бойфренд Мішиної має чимало татуювань, а також у нього накачане тіло.
Ксенію Мішину з радісною новиною вже встигло привітати чимало зірок. Артистці побажали щастя в особистому житті співак MELOVIN, акторка Ольга Сумська, ведуча Раміна Есхакзай, блогерка Даша Квіткова та інші.
Нагадаємо, раніше ведучий Фіма Константиновський повідомив, що офіційно розлучився. Також шоумен вперше розповів про нову кохану Лізу та показав їхнє спільне фото.
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