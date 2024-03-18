Ксенія Мішина закрутила новий роман і вперше показала свого бойфренда у пікантному фотосеті

Українська акторка Ксенія Мішина офіційно підтвердила, що більше не самотня та перебуває у стосунках.

Радісною новиною акторка поділилася у своєму Instagram. Ксенія знялася з коханим у пікантному фотосеті та поділилася його результатом. На опублікованих акторкою фото вона постає топлес, тим часом чоловік обіймає Мішину та рукою приховує її оголені пікантні місця.

"Головне - розквітати поруч з ним", - прокоментувала нові стосунки знаменитість.

Ксенія Мішина з бойфрендом / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Щоправда, обличчя чоловіка акторка не квапиться показувати. На світлинах Мішина засвітила лише руку свого обранця. Тим не менш, можна помітити, що бойфренд Мішиної має чимало татуювань, а також у нього накачане тіло.

Ксенія Мішина з бойфрендом / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенію Мішину з радісною новиною вже встигло привітати чимало зірок. Артистці побажали щастя в особистому житті співак MELOVIN, акторка Ольга Сумська, ведуча Раміна Есхакзай, блогерка Даша Квіткова та інші.

Ксенія Мішина з бойфрендом / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, раніше ведучий Фіма Константиновський повідомив, що офіційно розлучився. Також шоумен вперше розповів про нову кохану Лізу та показав їхнє спільне фото.

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