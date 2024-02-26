Ксенія Мішина заразилася коронавірусом та назвала симптоми хвороби

Українська акторка Ксенія Мішина поскаржилася, що захворіла на коронавірус.

Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram. Артистка зізналась, що кожної зими хворіла на коронавірус, і цей рік не став винятком. Симптоми коронавірусу в акторки проявилися три дні тому.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Амбасадор ковіду вітає вас…Все стабільно. Ще жодної зими я його не пропустила", - зізналась Мішина.

Ксенія Мішина захворіла / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Акторка поділилася, що наразі почувається зле. Хоч знаменитість і не мучить висока температура, але їй тяжко вставати з ліжка, ходити та бодай щось робити. Тож, наразі Ксенія Мішина перебуває вдома та лікується.

"Температури немає, нічого немає, але вертикальне положення вкрай важко тримати. Так вже третій день", - поділилася акторка.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно співак Роман Сасанчин жалівся, що разом з дружиною та дворічною донечкою серйозно захворів. Сімейство виконавця називало симптоми хвороби та ділилося подробицями про самопочуття.

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